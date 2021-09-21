Минск, , 12:53 — REGNUM «То, что о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее, через дополнительную добровольную пенсионную программу, — такие вопросы поднимались на VI «Всебелорусском народном собрании». Предложения по подходам к решению этой проблемы подготовлены», — заявил 21 сентября Александр Лукашенко на совещании с правительством Белоруссии по социальным вопросам.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Пресс-служба президента Белоруссии сообщает о требовании Лукашенко доложить о проработке подходов к развитию пенсионной системы и широкому внедрению такой программы в Белоруссии.

«Мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности, прекрасно понимая, что для большинства пожилых граждан это основной источник дохода. В Белоруссии свыше 2,5 млн пенсионеров (примерно 510 тыс. — работающие). Пенсионные выплаты превышают 15 млрд бел.руб. и составляют 30% общих расходов бюджета страны», — сообщил Лукашенко.