Дамаск, , 11:24 — REGNUM Провинция Дераа вернулась под контроль сирийских властей. Это стало возможным после того, как российским военным удалось уговорить боевиков, державших под контролем деревню Эль-Музейрибе, сложить оружие, сообщает 21 сентября РЕН ТВ.

Сирия Beshr Abdulhadi

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«Когда мы видим детей, мы понимаем, что, если бы нам не удалось мирно договориться, возобновились бы боевые действия, наверное, некоторые из этих детей, к сожалению, погибли бы. Поэтому, конечно, испытываешь чувство удовлетворения», — рассказал журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Александр Гуляев.

Отмечается, что правительственная армия вошла в этот населённый пункт после десяти лет боёв. На улицах сирийских и российских военных радостно приветствовали местные жители. Теперь в деревне воцарится порядок.

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