Дамаск, , 23:54 — REGNUM В сирийской провинции Дераа отмечается усиление активности террористов, сообщил 1 сентября заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на фоне этого обострения ситуации армия и правоохранители Сирии принимают меры для восстановления и обеспечения общественного порядка.

«В провинции Дераа в связи с активностью террористических ячеек подразделениями вооруженных сил и правоохранительными органами Сирийской Арабской Республики проводятся мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности», — рассказал Кулить на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате нападений боевиков в сирийской провинции Дераа погибли четверо сирийских военных, а еще восемь были ранены.

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