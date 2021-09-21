Москва, , 11:22 — REGNUM В настоящее время в странах Запада ведется неприкрытая дискриминация граждан, которые придерживаются традиционных ценностей. Об этом 21 сентября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Патрушев Николай

«Под лицемерными лозунгами борьбы за равноправие на Западе организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей», — сказал Патрушев.

«Чего стоит один только планомерный подрыв нормальных гендерных отношений, когда отца и мать переименовывают в родителей номер один и два, детям хотят предоставить право самостоятельно выбирать себе пол, а кое-где дело доходит до легализации браков с животными», — также добавил он.

При этом секретарь Совбеза РФ усомнился в том, что «страны с богатыми вековыми традициями» будут хотеть иметь что-либо общее с таким подходом

«Навязывание обществу чуждых норм еще больше расколет мир по принципам «свой — чужой», станет поводом для провоцирования враждебности между государствами, приведет к поляризации общества в тех странах, где попытаются искусственно насаждать подобные стереотипы», — также уточнил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что создаваемые США по всему миру биологические лаборатории являются угрозой здоровью десятков миллионов человек.