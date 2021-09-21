Москва, , 11:14 — REGNUM Создаваемые США по всему миру биологические лаборатории являются угрозой здоровью десятков миллионов человек. Об этом 21 сентября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Николай Патрушев Kremlin.ru

«Запад печется о правах человека, на самом деле нарушает их в массовом порядке. Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права», — сказал он.

При этом секретарь Совбеза РФ напомнил, что правами человека являются защита жизни и здоровья, равенство перед законом и судом, достоинство личности, а также многое другое.

«В самих США преследуется инакомыслие, многие люди лишены возможности получать нормальную медицинскую помощь, представители далеко не всех рас и национальностей могут рассчитывать на справедливые решения судей и полиции», — добавил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Президент России Владимир Путин не намерен принимать участие в саммите по вопросам пандемии коронавируса, который устраивает американский президент Джо Байден и который будет проходить в формате онлайн.