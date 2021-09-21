Орел, 21 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Шесть партий получат места в Орловском областном совете народных депутатов нового созыва, при этом большинство останется за «Единой Россией», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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По предварительным итогам голосования, кандидаты «Единой России» получают в облсовете 27 из 50 мандатов (54%). На втором месте по численности в новом составе облсовета станет фракция КПРФ — ее представители получат 11 мест (22%).

Ещё шесть мандатов (12%) получат представители «Справедливой России — За правду», три мандата (6%) — у ЛДПР.

Также в Орловский облсовет пробились представители партии «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области» (по одному мандату), а также один самовыдвиженец. Отметим, что «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» уже пыталась попасть в облсовет в 2016 году, но тогда не сумела зарегистрировать список.

Также в Орловской области состоялись выборы главы Отрадинского сельского поселения Мценского района — им стал самовыдвиженец Александр Соломаткин, набравший 448 голосов (36,96%).

На выборах в Госдуму в Орловской области «Единая Россия» набрала 38,83%, КПРФ — 21,86%, «Справедливая Россия — За правду» — 10,16%, ЛДПР — 8,8%, за «Новых людей» проголосовали 5,99%. В одномандатном округе победу одержала представитель «Единой России» Ольга Пилипенко. Явка на выборы в регионе составила около 50%.