Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Кандидаты от партии «Единая Россия» побеждают в шести из восьми территориальных округов в Петербурге по выборам Государственной думы России VIII созыва. Об этом свидетельствуют данные ГАС «Выборы». В двух округах лидируют кандидаты от СРЗП и «Партии роста».

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы 2021

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В Восточном округе №211, по данным на 19:44 мск 20 сентября, уверенно побеждает депутат Госдумы VII созыва, единоросс Михаил Романов, набирающий более чем вдвое больше голосов, чем кандидат от КПРФ, депутата Заксобрания Петербурга VI созыва Ольга Ходунова.

В Западном округе №212, по состоянию 18:10 мск 20 сентября, депутат Заксобрания Петербурга VI созыва, единоросс Александр Тетердинко всего на тысячу голосов опережает свою коллегу по городскому парламенту Надежду Тихонову («Справедливая Россия — За правду»). Окончательный итог в этом округе еще может быть иным.

В Северном округе №213, по состоянию на 17:48 мск 20 сентября, выиграл выборы депутат Госдумы VII созыва, единоросс Евгений Марченко. Коммунист и депутат Заксобрания Петербурга VI созыва Ирина Иванова отстала примерно на 19 тыс. голосов.

В Северо-Восточном округе №214, по данным на 20:05 мск 20 сентября, уверенно лидирует депутат Госдумы VII созыва Елена Драпеко («Справедливая Россия — За правду»). Ближайший конкурент, депутат Заксобрания Петербурга VI созыва Елена Рахова («Единая Россия»), отстаёт примерно на 13 тыс. голосов.

В Северо-Западном округе №215, по состоянию на 18:03 мск 20 сентября, побеждает глава администрации Приморского района, единоросс Николай Цед. Он опережает депутат Госдумы VII созыва Олега Нилова («Справедливая Россия — За правду») примерно на 19 тыс. голосов.

В Центральном округе №216, по данным на 20:04 мск 20 сентября, побеждает вице-спикер Заксобрания Петербурга VI созыва, единоросс Сергей Соловьев. Он опережает идущего вторым «яблочника» и коллегу по Заксобранию Бориса Вишневского примерно на 18 тыс. голосов.

В Юго-Восточном округе №217, по сведениям на 18:10 мск 20 сентября, депутатский мандат получает Оксана Дмитриева, депутат Заксобрания Петербурга VI созыва от Партии роста. Ближайший конкурент — коллега по городскому парламенту, единоросс и олимпийский чемпион Любовь Егорова, отстала почти на 18 тыс. голосов.

В Южном округе №218, по данным на 20:11 мск 20 сентября, побеждает единоросс, депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов. От ближайшего конкурента, Бориса Орешкова, выдвинутого «Яблоком», он оторвался на 18 тыс. голосов.