Тбилиси, 21 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Тбилиси осуждает проведение выборов в Южной Осетии и Абхазии в Госдуму России. Об этом говорится в сообщении, обнародованном МИД Грузии.

SKopp МИД Грузии

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«Незаконное открытие до 20 избирательных участков является ещё одним деструктивным шагом Москвы против суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении грузинского дипломатического ведомства.

Участие жителей Южной Осетии и Абхазии в голосовании в Тбилиси назвали «незаконным». В заявлении также говорится, что российские паспорта на территории этих республик раздали «принудительно».

Стоит отметить, что в Южной Осетии на выборах в Госдуму проголосовали 11 тыс. граждан России, а Абхазии 13 тыс. Выборы проходили с 17 по 19 сентября.