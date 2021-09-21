Волгоград, 21 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Волгоградский избирком подвёл итоги выборов в депутаты Государственной думы восьмого сезона. По федеральному и четырём одномандатным округам лидирует партия «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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По федеральному избирательному округу голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» — 58,44%, КПРФ — 14,76%, ЛДПР 11,12%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,77%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

По одномандатным округам победу одержали единороссы Алексей Волоцков (61,74%), Андрей Гимбатов (56,14%), Владимир Плотников (55,31%) и Олег Савченко (51,55%).

Явка избирателей составила 64,96%.