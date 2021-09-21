Екатеринбург, 21 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Победа кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму по одномандатным округам является результатом их активной работы и доверия избирателей к ним. Об этом заявил журналистам глава центра «Аналитика» и эксперт Центра общественного наблюдения Свердловской области Андрей Мозолин.

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По его мнению, кандидаты либо действующие депутаты регулярно появляются у себя в округе и там действительно решают проблемы людей, живущих в этих округах. Соответственно, выборы они выигрывают без особых сложностей.

Что касается результатов по партийным спискам, то эксперт отметил высокую конкуренцию между партиями. «В целом Свердловскую область всегда рассматривают как достаточно сложную территорию», — заметил эксперт. И добавил, что здесь есть своя электоральная история, которая определяется и большой численностью населения, и наличием в регионе разных групп интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов кандидаты от «Единой России» победили во всех семи одномандатных округах Свердловской области. По партийному списку партия также лидирует.