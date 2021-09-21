Подгорица, 21 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Стали известны результаты голосования граждан России в Черногории на думских выборах 2021 года. Избирательный участок был открыт в посольстве России в Черногории в Подгорице.

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Всего проголосовавших было 269 человек, действительных бюллетеней — 264.

Среди партий голоса распределились так: КПРФ — 46,47%, «Единая Россия» — 17,1%, «Новые Люди» — 10,78%, «Справедливая Россия» — 7,81%, «ЯБЛОКО» — 5,95%, ЛДПР — 4,46%.

Также проводилось голосование по одномандатному избирательному округу 96.

Результаты такие: Андреев Андрей Анатольевич — КПРФ — 140 голосов, Якубовский Александр Владимирович — «Единая Россия» — 29 голосов, Лагутина Алла Борисовна — «Новые Люди» — 26 голосов, Егорова Лариса Игоревна — «Справедливая Россия» — 18 голосов.