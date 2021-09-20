Вашингтон, 20 сентября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден собирается заявить во время выступления в ООН 21 сентября, что окончание военного присутствия в Афганистане откроет новую главу «интенсивной дипломатии», сообщает 20 сентября Reuters со ссылкой на источники в администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден

Байден должен покинуть Белый дом в понедельник, 20 сентября, во второй половине дня, начав неделю, посвященную внешней политике. В данный момент Белый дом озадачен решением кризиса в Афганистане и договором о подводных лодках с Австралией, который разозлил Францию.

Байден должен встретиться с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем вечером 20 сентября и дать первую речь в качестве президента в Генеральной Ассамблее ООН, Нью-Йорк, утром 21 сентября. После в расписании главы Белого дома стоит встреча с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, а потом, по возвращении в Вашингтон, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, что Байден собирается поговорить с французским коллегой Эммануэлем Макроном по поводу отзыва посла Франции из США на фоне скандала с подводными лодками.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, переговоры состоятся «в ближайшие дни». Что же касается сделки США с Австралией по подводным лодкам, из-за которой Франция потеряла покупателя, Вашингтон не намерен отказываться от неё.