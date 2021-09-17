Париж, 17 сентября 2021, 23:22 — REGNUM Об отзыве в Париж для консультаций послов из США и из Австралии сообщает МИД Франции в опубликованном 17 сентября заявлении.
Как заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, решение принято президентом республики Эммануэлем Макроном. Причиной отзыва послов стали «заявления 15 сентября» Вашингтона и Парижа.
Отметим, что речь идёт о создании англосаксонского военного альянса AUKUS Великобританией, США и Австралией.
Назвав отказ австралийцев от контракта на поставку французских подводных лодок и договорённость с США по строительству подводных лодок с ядерными силовыми установками, Ле Дриан заявил:
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