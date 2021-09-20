Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом на избирательном участке №803 в Кировском районе, где в результате противоправных действий была разломана урна для голосования, разорваны сейф-пакеты, а заполненные бюллетени избирателей оказались беспорядочно разбросаны по полу.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

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По данным издания «Фонтанка», дело возбуждено по статье 141 УК РФ — «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». За это преступление можно получить крупный штраф, обязательные или исправительные работы.

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Ранее стало известно о задержании главы УИК № 803 Михаила Фёдорова и члена комиссии Георгия Хорошева. Первый оказался капитаном полиции, сотрудником уголовного розыска, а Хорошев — его знакомым. Именно они, по предварительным данным, причастны к погрому на избирательном участке.

Результаты голосования на участке №803 в Кировском районе Санкт-Петербурга признали недействительными. Ранее о возможности такого решения заявили в Горизбиркоме.