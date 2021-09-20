Брюссель, 20 сентября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Европейский союз считает, что проведение выборов в Государственную думу России на территории Донецкой и Луганской народных республик противоречит Минским соглашениям. Об этом заявил 20 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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«Решение России привлечь жителей неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей к участию в выборах в Государственную думу, региональных и местных выборах противоречит духу и целям Минских соглашений», — говорится в распространённом заявлении.

Боррель добавил, что в Брюсселе также по-прежнему не признают Крым частью России, а следовательно — не признают и проведённые там выборы в российские органы власти.

«ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — заключил он.