Брюссель, 20 сентября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Европейском союзе приняли к сведению заявления о нарушениях в ходе прошедших в России выборов в Государственную думу. Об этом заявил 20 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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«Евросоюз принимает к сведению сообщения о серьёзных нарушениях, поступающие от независимых и надёжных источников», — говорится в распространённом заявлении.

Боррель добавил, что в Брюсселе сожалеют о решении Москвы значительно ограничить численность и формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.

По его словам, российская сторона «должна выполнять обязательства в области защиты прав человека и демократических ценностей, взятые на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы».