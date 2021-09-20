Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Шесть политических партий, по предварительным данным, преодолевают пятипроцентный барьер по итогам выборов в Законодательное собрание Петербурга VII созыва и смогут создать свои фракции в новом составе городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы 2021

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По результатам обработки более 85% бюллетеней по единому округу на выборах Заксобрания, «Единая Россия» набирает 403 тыс. голосов, что составляет 33,02% от числа избирателей, внесенных в списки, отмечает «Интерфакс».

КПРФ получает 17,62% голосов, «Справедливая Россия — За правду» набирает 12,81%, впервые участвующая в выборах партия «Новые люди» — 10,16% голосов. Пятое место получает партия «Яблоко» с 8,93% голосов петербургских избирателей, замыкает шестёрку победителей ЛДПР с 7,99% голосов.

Лишается своего представительства в городском парламенте «Партия роста», получающая пока лишь 4,21% голосов. «Российская партия свободы и справедливости» (РПСС) оказалась на последнем месте с 2,48% голосов на выборах в Заксобрание Петербурга.

Окончательные итоги выборов в Горизбиркоме обещали подвести 21 сентября.