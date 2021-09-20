Москва, 20 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Пять партий преодолевают пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму, заявила 20 сентября глава ЦИК Элла Памфилова.

Cikrf.ru Элла Памфилова

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Она уточнила, что, по итогам обработки свыше 99% протоколов, этот барьер преодолели следующие партии:

Единая Россия; КПРФ; ЛДПР; «Справедливая Россия — За Правду»; «Новые Люди».

Кандидаты ещё от трех партий — «Родины», «Партии роста» и «Гражданской Платформы» — смогли сумели выиграть в одномандатных округах.