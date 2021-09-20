Брюссель, 20 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Решение о признании или не признании итогов выборов в Государственную думу РФ принимают страны — члены Евросоюза, а не Брюссель. Об этом на пресс-конференции 20 сентября заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Yanni Koutsomitis Флаг ЕС

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«Признание результатов выборов — в национальной компетенции стран — членов ЕС», — подчеркнул он.

Стано добавил, что, возможно, эта тема будет обсуждаться в Нью-Йорке 20 сентября министрами иностранных дел стран Европейского союза. Также он подчеркнул, что Евросоюз никогда не признает проведение выборов в Крыму, так как не признает полуостров частью России.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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Напомним, в середине сентября в Европарламенте был утверждён доклад, предложенный литовским депутатом Андрюсом Кубилюсом, с призывом пересмотреть отношения с Россией. Среди рекомендаций — готовность не признавать результаты сентябрьских выборов в Госдуму РФ. Поводом для этого могут стать «нарушения демократических процедур и международного права».