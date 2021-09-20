Москва, 20 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. «Единая Россия» набирает достаточно голосов для обеспечения конституционного большинства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Александр Полегенько Выборы-2021

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«У «Единой России» больше всего голосов, это обеспечивает конституционное большинство, тем не менее, уменьшила свой результат по сравнению с выборами 20 156 года», — заявила Памфилова.