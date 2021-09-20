Тверь, 20 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя одержал победу на выборах главы региона, состоявшихся 17−19 сентября. Данные по результатам обработки всех бюллетеней приводит ЦИК.

Тверскаяобласть.рф Игорь Руденя

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Игорь Руденя, баллотировавшийся от партии «Единая Россия», получил на выборах поддержку 52,3% жителей. На втором месте — кандидат от КПРФ Людмила Воробьёва. Таким образом, Игорь Руденя избран на новый пятилетний срок губернатором Тверской области.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах губернатора Тверской области проводилось 17,18 и 19 сентября. Явка составила более 41% избирателей.