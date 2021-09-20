Москва, 20 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Недействительными на выборах 17−19 сентября 2021 года признано 25 тыс. 830 бюллетеней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Александр Полегенько Выборы-2021

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«На 107 из почти 100 тыс. избирательных участков недействительными признаны 25 тыс. 830 избирательных бюллетеней», — заявила Памфилова.

«Конечно, пока что то, что мы видели, это максимально мизерно и ничтожно», — указала она.