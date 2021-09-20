Белгород, 20 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Результаты выборов в Государственную думу показали сохранность позиций партии власти и в то же время дали ясный сигнал об электоральной усталости граждан, считает руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин. Эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 20 сентября прокомментировал итоги голосования.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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В целом, по мнению политолога, результаты выборов в Белгородской области коррелируются с голосованием по стране в целом. «Единая Россия» набрала в регионе на пару процентов больше, а парламентские оппозиционеры чуть меньше, партия-новичок «Новые люди» также преодолела пятипроцентный барьер.

«Из двух мажоритарных избирательных округов области интрига была только в 75-м Белгородском округе. Но и там победил представитель ЕР Валерий Скруг, хоть и набрал менее 50% голосов избирателей. Его главному конкуренту — руководителю областной организации КПРФ Станиславу Панову — явно не хватало ресурсов для ведения кампании, кроме того именно в этом округе выдвинулись наиболее сильные кандидаты от других политических сил, которые тоже оттянули на себя часть голосов», — отмечает эксперт.

Выборы в очередной раз продемонстрировали пропасть в возможностях и тех ресурсах — финансовых, административных, медийных, аналитических и других — которыми располагает «Единая Россия» и все остальные партии, считает собеседника агентства.

«Единороссам удалось сохранить доминирующие позиции. В то же время, совершенно очевидно, что растёт электоральная усталость от партии власти. Об этом говорят и больший процент голосов полученных КПРФ в сравнении с прошлыми думскими выборами, и успех «Новых людей», которым, несмотря на всю технологичность и «пластмассовость» этого проекта, удалось получить серьёзную электоральную поддержку и попасть в Госдуму», — говорит Роман Травин.

Что касается победы врио губернатора Вячеслава Гладкова за пост главы региона с десятикратным отрывом от ближайшего конкурента — она была предсказуема, подытожил политолог.