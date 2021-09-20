Памфилова: явка на выборах 2021 года оказалась выше, чем обычно
Москва, 20 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Интерес граждан к выборам в 2021 году возрос. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выборы 2021
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«Выборы состоялись. Явка — сейчас не до конца подведены итоги, — явка 51,68%, выше, чем в прошлые кампании. Вообще, мы видим серьёзные отличия от аналогичных кампаний, которые были пять лет назад», — заявила Памфилова.
По её словам, наблюдается серьёзный рост разнообразия представленный политических сил в Госдуме.
«Ещё представители трёх партий, победившие на одномандатных округах. Всего будет 8 партий», — отметила она.