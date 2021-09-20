Красноярск, 20 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Итоги выборов депутатов Госдумы и регионального Заксобрания, состоявшихся 17−19 сентября 2021 года в Красноярском крае, прокомментировал губернатор региона Александр Усс.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

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Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в краевом правительстве, Усс поблагодарил жителей края, принявших участие в голосовании. Губернатор заявил, что выборы были конкурентными, сложными и прозрачными.

«Уверен, что новый состав нашего (краевого — прим. ред.) парламента будет действовать профессионально и конструктивно, в интересах жителей края. Все мы, независимо от политических убеждений, по большому счету принадлежим к одной партии — партии красноярцев», — отметил Александр Усс.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае и по партийным спискам, и в округах одержала победу «Единая Россия».