Красноярск, , 11:45 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин 20 сентября обнародовал предварительные данные об итогах голосования в регионе.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Как сообщили ИА REGNUM в крайизбиркоме, к 13:00 по местному времени по выборам в Госдуму обработаны данные протоколов 2153 избирательных участков из 2161. Так как оставшиеся участки находятся в удалённых территориях, данные по ним ожидаются в течение дня.

Всего в Красноярском крае на выборах депутатов Госдумы проголосовали 41,6% избирателей.

По партспискам голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» получила 34,63%, КПРФ — 22,89%, ЛДПР — 13,66%, «Новые люди» — 7,84%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 6,14%. Остальные партии набрали менее 5%.

На всех одномандатных округах по выборам в ГД лидируют единороссы. Юрий Швыткин (Красноярский округ № 54) получил 36,96% голосов, Александр Дроздов (Центральный округ № 55) — 29,21%, Виктор Зубарев (Дивногорский округ № 56) — 34,38%, Алексей Веллер (Енисейский округ № 57) — 36,88%.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Красноярском крае 17−19 сентября состоялись выборы в региональное Заксобрание.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Красноярском крае побеждает «Единая Россия»