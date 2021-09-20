Москва, 20 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. По итогам подсчёта 99% протоколов УИК по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,82% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM из информационного центра ЦИК России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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За КПРФ проголосовали 19,00%, за ЛДПР — 7,49%, за «Справедливую Россию — 7,42%, за «Новых людей» — 5,35%.

Партия пенсионеров получила 2,47%, «Яблоко» — 1,32%, «Коммунисты России» — 1,28%, «Зелёные» — 0,91%, «Родина» — 0,80%, Партия свободы и справедливости — 0,77%, «Зелёная альтернатива» — 0,64% Партия Роста — 0,41%, «Гражданская платформа» — 0,15%.