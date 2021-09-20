Москва, 20 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Кандидат от «Единой России» Пётр Толстой одерживает уверенную победу в Люблинском одномандатном округе №199 в Москве, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центризбиркома.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

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После обработки 99,57% протоколов у Толстого 45,89% голосов. На втором месте идёт кандидат от КПРФ Елена Гуличева — 19,68%.

Пётр Толстой становится победителем выборов в округе и проходит в Государственную думу восьмого созыва.