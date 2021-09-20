Нижний Новгород, 20 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Нижегородской области не зафиксировано «серьезных нарушений» на прошедших выборах в Госдуму и Заксобрание региона. Об этом рассказал руководитель Центра общественного наблюдения Михаил Орлов 20 сентября.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

По словам Орлова, данные о нарушениях поступали из двух источников: от наблюдателей и из социальных сетей.

«Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, в Нижегородской области не зафиксировано», — цитируют его местные СМИ.

По данным издания, «все сигналы были отработаны, многие можно было отработать прямо на месте».

»Например, были замечания по наглядной агитации — размещение на расстоянии 50 метров от участка стандартных плакатов, агитационных материалов после официального завершения агитации», — пишет нижегородское СМИ.

ИА REGNUMнапоминает, что по данным избиркома региона на 08:00 20 сентября в Нижегородской области обработано 92,34% бюллетеней по выборам в Госдуму и 96,2% — в Законодательное собрание области. Явка на выборах в Госдуму (без учета дистанционного голосования) составила 48,52%, на выборах в Заксобрание — 47,32%.