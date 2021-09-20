Москва, 20 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман одерживает победу в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центризбиркома.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

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После обработки 99,6% протоколов Вассерман удерживает уверенное лидерство — 33,68%. На втором месте Сергей Обухов (КПРФ) — 24,15%. Замыкает тройку с большим отставанием кандидат от партии «Яблоко».

Как сообщало ИА REGNUM, в округе №198 одержала победу Галина Хованская («Справедливая Россия — За правду»).