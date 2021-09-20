Москва, 20 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. По Ленинградскому одномандатному округу №198 в Москве одержала победу Галина Хованская («Справедливая Россия — За правду»), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центризбиркома.

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После обработки 100% протоколов, Хованская набирает 28,78%. Она обошла основную конкурентку, самовыдвиженку Анастасию Брюханову, у которой 23,28%.

По итогам голосования Галина Хованская становится победителем выборов и проходит в Государственную думу восьмого созыва.