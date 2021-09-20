Сухум, 20 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В голосовании на выборах в Госдуму России приняли участие около 13 тыс. человек. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба посольства РФ в Сухуме ТАСС.

Presidentofabkhazia.org Выборы в Абхазии

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«По предварительной информации, в голосовании приняли участие порядка 13 тыс. человек», — сказали в посольстве журналистам.

Во время голосования в Абхазии работали девять избирательных участков, из которых два были в Сухуме. Сообщений о нарушениях или происшествиях не было. В голосовании также принял участие президент республики Аслан Бжания.

Стоит отметить, что в Абхазии большинство жителей имеют второе российское гражданство. По оценке посла РФ в республике Алексея Двинянина на 2019 год, российские паспорта в Абхазии были примерно у 200 тыс. человек.