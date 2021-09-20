Москва, 20 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о причинах задержки с итогами электронного голосования в Москве. Об этом он заявил 20 сентября журналистам.

Mos.ru Электронное голосование

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«Всё-таки нужно в Центризбирком адресовать эти вопросы», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев ранее рассказал о трудностях с подсчётом голосов, полученных путём электронного волеизъявления граждан в Москве. «Любая машина имеет ограничения по скорости», — отметил он.

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