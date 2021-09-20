Таллин, 20 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Международная наблюдатель на выборах в Госдуму, член правления НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова не зафиксировала каких-либо серьезных нарушений в ходе визита на избирательные участки. Об этом Блинцова сообщила порталу BaltNews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«За три дня голосования я успела побывать на 15 избирательных участках Москвы и никаких провокаций не заметила», — сообщила она.

По словам Блинцовой, международных наблюдателей пригласили в штаб по наблюдению за выборами, где были показаны некоторые нарушения, записанные камерами на избирательных участках: «Особенно мне запомнился случай, как человек пришел голосовать с енотом и выпустил его. Зверек, конечно, начал бегать и мешать наблюдателям работать».

Все эти нарушения нельзя считать серьезными, на общие итоги выборов они повлиять не могли. «Что же касается явки, на тех участках, где я работала, людей было немного, явка была низкой», — отметила Блинцова.

В России с 17 по 19 сентября 2021 года прошли выборы в Государственную Думу. По предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия», за ней следует КПРФ, на третьем месте ЛДПР и далее «Справедливая Россия — За правду».

Кроме того, в Думу 8-го созыва проходит новая политическая сила — «Новые люди», которая преодолела 5%-й барьер.