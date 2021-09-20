Москва, 20 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Известный тележурналист, кандидат в депутаты Евгений Попов («Единая Россия») одержал победу на выборах в Государственную думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

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В одномандатном округе №197 Попов по итогам обработки 100% протоколов набрал 35,17%, опередив основного конкурента — Михаила Лобанова из КПРФ.

По итогам голосования телеведущий становится победителем выборов в округе и получает мандат депутата Госдумы.