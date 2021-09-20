Москва, 20 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Выборы в Госдумузасвидетельствовали важный общественно-политический сдвиг: рост отвращения к антикоммунизму, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 сентября.

Cikrf.ru Выборы в Госдуму РФ

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После обработки 90% протоколов «Единая Россия» набирает 49,65% голосов, КПРФ — 19,57%, ЛДПР — 7,51%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,38%, «Новые люди» — 5,33%. Кроме того, единороссы выиграли выборы в большинстве одномандатных округов и, вероятно, сохранят конституционное большинство в новом составе парламента.

« Состоявшиеся выборы не привели к изменению положения «Единой России», и с этой точки зрения можно говорить о том, что ещё один шанс на обновление и общественно-политической жизни, и собственно государственной политики в нашей стране был упущен. А о том, что потребность в обновлении существует, причём потребность большая и насущная, говорит вся предвыборная кампания, говорит реальное социально-экономическое положение, говорит, наконец, феномен партии «Новые люди».

Выборы, однако, засвидетельствовали важный общественно-политический сдвиг: рост отвращения к антикоммунизму. При всех поправках, которые перед лицом нараставшей в последние годы тенденции к честной оценке советской эпохи, свою антикоммунистическую линию внесла «партия власти», она остаётся у нас главным агентом антикоммунизма — внутреннего и зарубежного. Тем не менее эти поправки побудили её выдвинуть на первые роли хулителя нашего прошлого Владимира Жириновского; он в силу собственного мировоззрения за это взялся, взялся рьяно и — сильно пострадал.

КПРФ же от продолжающейся и в политике, и в информационном пространстве антикоммунистической истерии в этот раз выиграла. Пройден важный рубеж, после которого участие в охаивании советского прошлого будет всегда оборачиваться потерями для тех, кто на этой стезе рассчитывает на свой авторитет, на уважение граждан. И то, и другое будет страдать.