Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Явка жителей Санкт-Петербурга на выборы Государственной думы РФ превысила 37% от общего числа избирателей, сообщил 20 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ в 2021 году

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Явка избирателей на выборах Госдумы в Северной столице составила 37,35%, а на выборах в Законодательное собрание города — 35,52%. К настоящему времени обработано и заведено в ГАС Выборы: по думским выборам — 85,74% протоколов избирательных комиссий, по Заксобранию — 86,61% протоколов.

«Подведение итогов пока не можем озвучить, как только появится стопроцентная информация, мы ее озвучим», — добавил Кузьмин.

Неспешность в подсчетах голосов, по его словам, связана с сейфпакетами — нововведение непривычно для членов избирательной комиссии, из-за чего они «боятся ошибиться» и работают особенно аккуратно.