Краснодар, 20 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу по федеральному списку в Краснодарском крае по результатам обработки почти 97% бюллетеней. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные избиркома.

Алексей Колчин ИА REGNUM На выборы

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Явка на выборах составила 65,19%. «Единая Россия» получила на выборах в Краснодарском крае 60,92% голосов, за КПРФ проголосовали 15,69% избирателей, «Справедливая Россия — за правду» получила 6,18% голосов, ЛДПР — 5,69%, «Новые люди» — 4,64%, «Партия пенсионеров» — 1,38%.

В одномандатном округе №46 большинство голосов набрал Евгений Первышов («Единая Россия») — 53,47%, по округу №47 лидирует Дмитрий Ламейкин («Единая Россия») — 53,6%, округ №48 — Иван Демченко («Единая Россия») — 72,3%, округ №49 — Сергей Алтухов («Единая Россия») — 63,26%, №50 — Константин Затулин («Единая Россия») — 61,84, №51 — Алексей Езубов («Единая Россия») — 72,85%, №52 — Андрей Дорошенко («Единая Россия») — 68,16%, №53 — Дмитрий Лоцманов («Единая Россия») — 53,71%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября в Краснодарском крае, как и по всей России, проходило голосование на выборах депутатов Государственной думы нового созыва.