Москва, 20 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. На Едином дне голосования в России не было зафиксировано никаких нарушений, которые бы повлекли существенное искажение результата голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявили представители миссии наблюдателей от СНГ в информационном центре ЦИК России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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«Не зафиксировали каких-либо серьёзных системных нарушений, которые повлияли бы на результат итоговых голосований», — заявили в миссии наблюдателей от СНГ.

Наблюдатели подчеркнули, что Центральная избирательная комиссия и избирательные комиссии на местах провели огромную, «очень большую работу» по подготовке избирательной кампании и проведению трёхдневного голосования.

«Выборы соответствовали принципам проведения демократических выборов, были открытыми и конкурентными», — добавили в комиссии.