Москва, 20 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. По вопросу мандатов главы МИД России Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу идут консультации, сообщили в «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Лавров и Шойгу могут отказаться от мандатов депутатов Госдумы.

Вместе с тем потенциально от мандата могут оказаться глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Отказаться от мандата может и еще один кандидат из федеральной пятерки «Единой России» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.