Новосибирск, 20 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Избирательная кампания в Новосибирской области проходила на высоком организационном уровне, конкурентно, открыто и прозрачно. Об этом сегодня, 20 сентября, заявила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избиратель

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Она добавила, что трёхдневное голосование прошло в штатном режиме; серьёзных нарушений, которые бы могли повлиять на волеизъявление граждан, не было допущено.

«Основная задача, которая стояла перед нами, — обеспечение законности, легитимности открытости проведения выборов — была выполнена», — подчеркнула Благо.

По предварительным результатам, в голосовании приняли участие 815 803 жителей Новосибирской области — 37,74% населения региона.