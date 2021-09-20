Берлин, 20 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Пересмотр конкретных договорённостей с Россией по «Северному потоку — 2» возможен в Германии при новом правительстве. Об этом представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф рассказал в опубликованном 20 сентября интервью «Известиям».

Basti93 Германия. Бундестаг

«Да, если к власти придет партия «Зеленых», возникнут трудности с поставками природного газа, будет пересмотр некоторых соглашений», — сказал Ункауф.

Он добавил, что после формирования нового правительства энергетическую политику ФРГ всё равно пересмотрят в рамках новой «зеленой» парадигмы, даже если «Зелёные» не возглавят коалицию.

Ункауф признал, что строительство «Северного потока — 2» завершено, и газ у России Германия уже может покупать. Если «Зеленые» придут к власти, процесс переговоров с Москвой по энергетике усложнится, так как у этой партии нет достаточной компетенции. В последние годы «Зеленые» не налаживали связи с РФ, и это может отразиться на курсе нового правительства.

Представитель ФРГ выразил надежду, что поступление российского газа в Германию и в другие страны Европы создаст новые связи, которые обеспечат устойчивость взаимоотношений с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Германии намечены на 26 сентября. Затем избранные депутаты бундестага выберут нового федерального канцлера. Действующий председатель правительства ФРГ Ангела Меркель на этот пост претендовать не будет.

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