Брюссель, , 19:21 — REGNUM В «инвестиционную руину» может превратиться газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщил депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер в интервью dpa.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Еврокомиссия еще может остановить ввод газопровода в эксплуатацию, даже если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит такое решение.

Бютикофер заявил, что «Северный поток — 2» может превратиться в «инвестиционную руину», если Еврокомиссия сможет доказать, что проект будет нарушать энергетическое законодательство Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, ранее старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн посоветовал Украине заняться модернизацией своей энергетики, а не зацикливаться на «Северном потоке — 2».

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