Воронеж, 20 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Выборы в Государственную думу в Воронежской области прошли без нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Об этом на брифинге 20 сентября сообщил председатель избиркома Илья Иванов.

Minsvyaz.ru Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

«Не зафиксировано ни одного нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов», — сказал Иванов.

Он добавил, что все поступавшие обращения и сообщения были оперативно рассмотрены и отработаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области на выборах в Госдуму победу по федеральному списку, а также по всем четырем одномандатным округам одерживает «Единая Россия».