Москва, 20 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Москве состоялся третий розыгрыш по программе «Миллион призов». Об этом 20 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Брусника Квартира

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«Сегодня разыграли 37,5 тысячи призов: это шесть однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов (каждый балл равен одному рублю)», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что баллы можно потратить на покупки или благотворительность. Призы получили участники онлайн-голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее состоялся второй розыгрыш, в котором разыграли пять квартир и 25 автомобилей.