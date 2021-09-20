* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 20 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Российская сторона рассчитывает на то, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет выполнять ранее данные обещания. Об этом 20 сентября на открытии конференции «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия» заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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«Мы ожидаем от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнения тех обещаний, которые давались в ряде его заявлений», — подчеркнул дипломат.

Руденко добавил, что пока «не всё проходит гладко».

«Но тем не менее мы рассчитываем, что удастся совместными усилиями добиться стабилизации в этой стране», — цитирует ТАСС представителя российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, это позволит России выстраивать отношения с Кабулом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — неизбежность. При этом он добавил, что признание власти радикалов Москвой будет зависеть от выполнения ими своих обещаний. По словам Лаврова, российская сторона всячески поощряет «заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что у «них нет никаких намерений узурпировать власть».