Сочи, Краснодарский край, 10 сентября 2021, 20:24 — REGNUM Диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — неизбежность, заявил 10 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».
Признание власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Москвой будет зависеть от выполнения ими своих обещаний. Российский дипломат добавил, что Москва всячески поощряет «заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что у них нет никаких намерений узурпировать власть».
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напомнил Лавров, пообещали сделать своё правительство инклюзивным (включающим разные группы), не создавать проблем соседним странам, не вторгаться на их территорию и бороться с террористами — с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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