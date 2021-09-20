Москва, 20 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин лидирует в одномандатном округе Саратовский Саратовской области на выборах в Госдуму, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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По итогам обработки 91,6% протоколов он набирает 72,98% голосов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в России проходили с 17 по 19 сентября. Избирательные участки завершили прием избирателей в 20:00 по местному времени.