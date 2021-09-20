Канберра, 20 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Расторжение соглашения о строительстве дизельных подводных лодок, которое было заключено с Францией в 2016 году, отвечает национальным интересам Австралии. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передаёт Associated Press.

DO'Neil Флаг Австралии

«Возможности, которые должны были предоставить подводные лодки атакующего класса, не были тем, что требовалось Австралии для защиты наших суверенных интересов», — пояснил Моррисон.

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«Мы очень чётко дали понять, что будем принимать решение, основанное на наших стратегических национальных интересах», — добавил председатель австралийского правительства.

Он подчеркнул, что интересам его страны лучше всего отвечает трёхстороннее партнерство, сформированное с США и Великобританией.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового трёхстороннего партнерства в сфере безопасности (AUKUS), направленного на поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде.

В результате Канберра разорвала крупнейший в её истории оборонный контракт с Францией. В Париже назвали такое поведение «неприемлемым в отношениях между союзниками и партнёрами» и отозвали во Францию для консультаций послов из США и из Австралии.