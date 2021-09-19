Париж, , 03:38 — REGNUM Ложью назвал глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявления о согласовании США с Францией деталей создания альянса AUKUS и сделки по подлодкам. Соответствующее заявление политик сделал 18 сентября в эфире телеканала France 2.

Жан-Ив Ле Дриан Иллюстрация: flickr.com

По словам руководителя МИД Франции, все комментарии о том, что США обсуждали с Францией детали партнёрства с Великобританией и Австралией до разрыва контракта по подлодкам с Канберрой, являются ложью.

Ле Дриан достаточно резко отозвался о ситуации с разорванным контрактом по поставке подлодок Австралии. По словам министра, произошедшее указывает на серьёзный кризис в отношениях Парижа с США и Австралией, а при заключении альянса AUKUS имели место «двуличие, презрение и ложь».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель МИД Франции Ле Дриан заявил о серьёзном кризисе в отношениях между Парижем и Вашингтоном после разрыва по инициативе Австралии контракта по поставке подлодок.

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